Fenolijn 8 september 2024

Karin vd Ploeg: ‘Gisteren liep ik in de tuin en ineens landde er voor mij op de hangmat een insect. En toen ik naar de vleugels keek dacht ik ‘o gatver’, het is een daas. Maar nee, toen keek ik nog eens goed, toen had hij een soort schorpioenachtig aanhangsel aan zijn lijf, en een soort dikke zuigsnuit aan de voorkant. Vandaag kreeg ik de nieuwsbrief van Naturetoday binnen en daar stond een stukje in over de Duitse schorpioenvlieg. Nou, dat was ‘m dus!’. In Nederland komen vijf soorten schorpioenvliegen voor, zoals de weideschorpioenvlieg, de sneeuwvlo en dus de Duitse schorpioenvlieg. Met hun zuigsnuit zoeken ze in de struiken naar voedsel zoals dode en verzwakte insecten.