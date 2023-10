Fenolijn 8 oktober 2023

Dhr. Buijs uit het Limburgse Mook: ‘Aan het wandelen vandaag en steekt er plotseling een hazelworm de weg over. Twintig meter verderop staan de eikenbomen nog fris in blad. En wat schetst mijn verbazing, de bloemknoppen lopen gewoon uit! Een nabloei van de eik. Door de lange warmte gaan de bloemen, die eigenlijk voor volgend jaar zijn bedoeld, uitlopen’.

De Zomereik is een van de soorten van onze campagne Expeditie 10. Deze eik komt in vrijwel heel Nederland voor. De boom heeft eikels die op een steel zitten. Bij de Wintereik zijn de eikels ongesteeld en zitten er vaak enkele bij elkaar. Ook aan de hand van de bladeren zijn deze soorten van elkaar te onderscheiden. De bladontplooing begint rond eind april. En in deze tijd vallen de eikels op de grond.

Rosse stekelstaart

Marjan uit Harderwijk: ‘Vandaag zag ik voor ons huis dat het mannetje van de rosse stekelstaart na jarenlange eenzame balts niet alleen een vrouwtje heeft maar ook vijf jonge pullen’. Het mannetje van deze opvallende eend is kastanjebruin gekleurd en heeft witte wangen en een blauwe snavel. Oorspronkelijk komt de rosse stekelstaart voor in Noord-Amerika. De exemplaren in Nederland zijn vermoedelijk nazaten van ontsnapte gehouden exemplaren.

Rosse stekelstaart © Fotograaf: karelbuitenkam