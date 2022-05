Fenolijn 8 mei 2022

Gijs Ploegmakers uit Zwolle meldde het volgende: “Afgelopen zondag gingen we mee met de Schuttervaar op een droogvaltocht op de Waddenzee. Wandelend tussen de driehoek Texel, Den Helder en Den Oever zagen we kleine, groene, slijmerige balletjes drijven. Terug op de boot hebben we het even opgezocht, het bleken eieren te zijn van de gestippelde dieseltreinworm. En de worm zelf hebben we ook nog gezien! De gestippelde dieseltreinworm, wie zou die naam verzonnen hebben?” Deze lange, wat bleke worm is een roofdier en aaseter, en voedt zich met ongewervelden en kleine dode dieren. Normaal worden de eieren onder water vastgeplakt op stenen of ander vast substraat.