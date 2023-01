Fenolijn 8 januari 2023

Sonja Colijn uit Dordrecht heeft al een zingende zanglijster gehoord. "Het is 3 januari en al vanaf drie uur vannacht is de zanglijster al bezig met oefenen te zingen. Die heeft zeker zin in het voorjaar, net als ik!".

Wil je zelf een eersteling of laatsteling doorgeven, of een hele bijzondere waarneming spreek dan de Vroege Vogels fenolijn in (het nummer is 035-6711338).