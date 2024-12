Fenolijn 8 december 2024

De eerste bloeiende winterjasmijn, overvliegende kraanvogels, een roerdomp in hartje Amsterdam, bloeiende blauwe druifjes, merels die smullen van de laatste appels in de appelboom en een grote groep goudplevieren. Deze waarnemingen zijn zondag te horen op de Vroege Vogels fenolijn. De fenolijn is op een nummer: 035-6711338

Hans Gartner uit het Friese Nes: ‘Ik loop hier langs de dijk, langs een akker en het is ‘baggernat’. En toch zitten er vogels: heel veel watersnippen, in een slootkantje een houtsnip, en dan ineens hebben we dan een stuk of drie bokjes. De kleinste snip’. Bokje is een kleine snip met een korte snavel. De vogel vliegt pas op als je er bijna overheen loopt. Tijdens het foerageren maakt het bokje een typisch stuiterende beweging. Bij verstoring vertrouwt hij volledig op zijn camouflage, waardoor je hem meestal pas ziet als je er bijna op staat.

Bokje © Wiel Arets

IJsvogel heeft bonje met zilverreiger

Theo uit Heerenveen: ‘Het was een heel goed ijsvogeljaar. De laatste twee ijsvogels vissen nog volop in de sloot achter ons huis. Maar ze hebben nu stevige concurrentie van een grote zilverreiger. Het beest pikt de ijsvogels bijna helemaal weg en hij wordt steeds brutaler. Hij staat regelmatig bij ons op de vlonder, het is prachtig om te zien’. De naam van de ijsvogel is een beetje verwarrend, want een ijsvogel houdt helemaal niet van ijs. Als er vorst is en alles is dichtgevroren, kan hij geen vis meer vangen. De Engelse term voor ijsvogel is ‘kingfisher’, oftewel koningsvisser. Die term is veel toepasselijker.

IJsvogel met kikkervisje © Harry57