Fenolijn 7 mei 2023

Marja Lodewijk uit het Zeeuwse Renesse: ‘Langs het duinpad tussen Renesse en Haamstede heb ik de sprinkhaanzanger gehoord, altijd leuk, en mijn geliefde zomertortel. Hij is er dus weer, precies op dezelfde plek als vorig jaar.’ De zomertortel herken je vrij eenvoudig aan zijn gestreepte kraagje en de donkere tekening op de vleugels. Waar de Turkse tortel tot drie telt ('roe-KOE-koe') laat de zomertortel een regelmatige, rollende, herhaalde 'koerrrr' horen. Het gaat al jaren niet goed met de zomertortel in Nederland. Naast de jacht in Zuid-Europa en Noord-Afrika, krimpend leefgebied en ook een bacterieziekte ('het geel') lijkt voedselgebrek in de broedgebieden het belangrijkste probleem voor deze duifjes.

Zomertortel © boshuis

Witbaardzandbij

Hans Martens uit Den Haag: ‘Vanmiddag op het Hubertusduin, normaal een hondenuitlaatgebied, zag ik honderden witbaardzandbijen. Mannetjes en vrouwtjes die druk heen en weer vlogen. Het was een prachtig gezicht’. De witbaardzandbij is een algemene zandbij, die je onder andere in duingebieden kunt vinden. Hij graaft zijn gang onder het mulle zand, waarbij de ingang van het holletje door het zand heen geroken moet worden.

Vrouw witbaardzandbij, Andrea barbilabris © Albert de Wilde

