Fenolijn 7 januari 2024

Mevrouw Boon uit het Zuid-Hollandse Goedereede: ‘Voor de mensen die het nog niet gemerkt hebben, vandaag is de ‘lente’ ingetreden. Ik telde namelijk net 11 bloemetjes in de toverhazelaar, dat is toch geweldig!’. De toverhazelaar (Hamamelis) is een struik of klein boompje wat zeer vroeg bloeit in de winter. Hij valt op door zijn gele of oranje/rode bloemen, die verschijnen op het kale hout. Sommige cultivars verspreiden een heerlijke geur tijdens de bloei, die vaak vanaf enkele meters afstand al te ruiken is.

Toverhazelaar © Fotograaf: ansbissels

Fiskaal

Albert uit de Ghanese stad Accra: ‘Twee weken geleden hoorde ik een nieuw geluid in onze tuin. Een eersteling. Hij was maar een ochtend heel hard aan het fluiten en daarna was hij weg. En afgelopen week was hij terug. Ik heb gevraagd aan mensen hier of ze deze vogel herkenden, ik heb er boeken op na geslagen en uiteindelijk een Nederlandse vogelaar geraadpleegd. De vogel blijkt een Gonolek’.

Welke soort Albert hier heeft gezien is niet helemaal duidelijk. Het gaat in elk geval om een zangvogel. In het Nederlands heten de vogels uit deze gonolek groep ‘fiskaal’, een oude benaming voor klauwier. Mogelijk gaat het om de goudkapfiskaal, een vogel met een opvallende vermiljoenrode buik, die onder meer in West-Afrika voorkomt. Maar een zwartkopfiskaal kan ook, al komt die vogel meer voor in landen als Tanzania, Nigeria en Soedan.

Goudkapfiskaal © Door GabrielBuissart - self-made in delta du Sine Saloum, SN., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2129897

Wil je zelf een eersteling of laatsteling doorgeven, of een hele bijzondere waarneming spreek dan de Vroege Vogels fenolijn in (het nummer is 035-6711338). Een bericht sturen via whatsapp kan ook, via hetzelfde nummer.