Fenolijn 7 april 2024

Anke Boerenboom uit Rotterdam: ‘Vorige week zag ik een eerste kievitsbloem in het Melachtonpark in Schiebroek. Daarna zag ik er steeds meer deze week. De wilde kievitsbloem (Fritillaria meleagris) is een typische uiterwaardenbloem en een echte voorjaarsbloeier. In het wild komt deze zeldzame bloem nog maar op een paar plekken voor in Nederland. De naam ‘kievitsbloem’ zou volgens verschillende plantenboeken verwijzen naar de gelijkenis tussen kievitseieren en de bloembeker. Dat lijkt wat gezocht. Anderen beweren dat de naam samenhangt met de terugkeer van de kievit. De Latijnse geslachtsnaam Fritillaria komt van het woord fritillus dat ‘dobbelsteenbeker’ betekent, de Romeinen zouden een dobbelbeker gebruiken die lijkt op de bloembeker. De soortnaam meleagris betekent ‘parelhoen’, omdat de bloem gevlekt zou zijn zoals het parelhoen.