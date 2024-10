Fenolijn 6 oktober 2024

De hazelworm is een bijzonder dier. Hij heeft het woord ‘worm’ in zijn naam staan, maar lijkt op een slang. Maar ook dat is hij niet, het is een hagedis zonder poten! Hij heeft kenmerken die slangen niet hebben: hij kan zijn ogen sluiten en zijn staart afwerpen als een roofdier hem bij z’n staart pakt. Van oktober tot maart houden ze een winterslaap onder de grond. In de lente en zomer leven hazelwormen in bossen, langs bosranden, houtwallen en bermen of op heideterreinen.