Fenolijn 6 november 2022

Hans Gartner uit het Friese Nes meldt: ‘Vanmorgen een velduil, een groep van zo’n 30 strandleeuweriken, in een plasje vlakbij de dijk. Doorlopend richting Moddergat zag ik op verschillende plekken ijsgorzen’. In het Engels worden ze ‘Lapland buntings’ genoemd. IJsgorzen zien we in Nederland vrijwel alleen in de winter. Vaak zijn ze te vinden op schorren en kwelders. De gorzen broeden in het hoge noorden, op schaars begroeide graslanden of heide.