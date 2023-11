Fenolijn 5 november 2023

Wim de Kwant uit het Groningse Nieuwolda: ‘Rijdend tussen Nieuwolda en Midwolda in de polder zie ik een heuse ruigpootbuizerd. Duidelijk herkenbaar aan zijn mooie rustige vleugelslag en zijn goed herkenbare staart. Eigenlijk een eersteling, want deze vogel komt hier overwinteren’. De ruigpootbuizerd is een zeldzame wintergast in Nederland, onder andere in Friesland en Groningen. In zijn noordelijke broedgebieden leeft de roofvogel van lemmingen en woelmuizen. En in ons land staat de veldmuis op het menu van de ruigpootbuizerd. Hij heeft lange vleugels en vliegt met soepele, trage vleugelslag. Heel anders dan buizerd met zijn stijve, snellere vleugelslag.

© Ruigpootbuizerd - Fotograaf Jaap van Rotten

Gekraagde aardster

Janneke Kimstra: ‘Ik probeer een lange wandeling te maken in de Ridderoordse bossen, maar dat schiet voor geen meter op. Want, op een stukje van 300 meter tel ik wel 150 gekraagde aardsterren. Ik weet niet hoeveel narcisridderzwammen, parelstuifzwammen, grote aardster etc’. De gekraagde aardster is een goed herkenbare buikzwam, met een komvormige kraag aan de basis. Van boven ziet het eruit als een ster. Bij rijpheid ontstaat er een opening aan de bovenkant waar de sporenwolkjes uit ontsnappen. De paddenstoel is te vinden in de kustgebieden en in bossen.

Gekraagde aardster © Fotograaf: Doriene