Fenolijn 5 mei 2024

Anneke Broos uit Hoge Hexel: ‘ik trof een prachtig klein nestje van de grauwe vliegenvanger aan in onze appelboom, bijna onzichtbaar!’. Deze vogel houdt zich meestal op in bosranden en open bossen. De grauwe vliegenvanger is grijsbruin van kleur en valt daardoor niet op. De vogel broedt ongeveer vanaf half mei. Op het dieet van de vliegenvanger staat vooral vliegende insecten als vliegen, bijen en libellen.

