Fenolijn 5 maart 2023

Dhr. Buijs uit het Gelderse Mook: ‘Aan het werk in een tuin in het mooie Middelaar, omringd door het gekwinkeleer van vogels, een roffelende specht en een vinkenslag, hoor ik een afwijkend geluid. Bescheiden, maar heel duidelijk. Het eerste kwaakje van een groene kikker, die me er duidelijk maar dringend aan herinnerde dat ik ook de vijver nog moest schoonmaken’. De groene kikkers bevinden zich in de winter op de bodem van de sloot. Als het warmer wordt komen ze boven water. En dan laten ze zich maar al te graag horen. Overigens bestaat ‘de groene kikker’ niet. In Nederland hebben we wel de meerkikker (of grote groene kikker) en de poelkikker (kleine groene kikker). Als een meerkikker met een poelkikker paart dan krijgen ze een bastaard kikker (een middelste groene kikker).