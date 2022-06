Fenolijn 5 juni 2022

Bas Buissink meldt: ‘In de buurt van Heiloo keek ik naar tureluurs en grutto’s, die hun nesten aan het bewaken waren. Tot ik allerlei piepjes hoorde in het hoge gras voor me. En uiteindelijk trok het geluid onzichtbaar weg. Het waren kwartels, heel erg leuk!’. De kwartel (Coturnix coturnix) is de enige trekvogel in de orde van de hoenders. Begin mei komt de vogel doorgaans terug uit de overwinteringsgebieden in Afrika. Kwartels broeden ook in Nederland. Ze zijn vooral te zien in akkers, waar graan of aardappels worden verbouwd. En ze zijn ook wel in graslanden te zien. De vegetatie mag niet te hoog zijn, want de vogels hebben zon nodig. De planten leveren gelijk voedsel op, omdat de kwartels zaad eten. In het broedseizoen hebben ze ook insecten nodig, om hun jongen te voeden.