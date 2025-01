Fenolijn 5 januari 2025

Wesley en Lisa uit Vlaardingen: ‘We zijn bij de Krabbeplas. We wisten dat hij er zat. En we hebben hem gezien, samen met een stuk of 5 andere vogelaars: de bruine boszanger. Deze vogel broedt in centraal en oostelijk Siberië. Maar de laatste jaren wordt de bruine boszanger, die lijkt op een bruinkleurige tjiftjaf met roze pootjes, in het najaar en in de winter steeds vaker ook bij ons gezien. De typische roep van een bruine boszanger is een smakkend, kort en hard 'tjek'. Als twee steentjes die tegen elkaar ketsen. De vogel overwintert in Noordoost-India en Zuidoost-Azië. Bruine boszangers broeden in struiken en lage, dichte vegetatie in taigabossen.