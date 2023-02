Fenolijn 5 februari 2023

De gele kornoelje in de knop, een roffelende grote bonte specht, bloeiend speenkruid, de eerste twee teken, sneeuwklokjes en baltsende futen. Het komt deze week allemaal voorbij op de Vroege Vogels fenolijn (het nummer is 035-6711338 ).

Ineke Galema uit Utrecht: ‘Dagelijks zie ik een groep van wel meer dan duizend spreeuwen door de lucht cirkelen rond de binnentuin van mijn appartementencomplex. Dan storten ze zich op het moment dat het schemert, massaal in het bosje, in het midden van die tuin. De volgende ochtend zwermen ze weer uit, de weide wereld in’. Er is veel onderzoek gedaan naar de bewegingen binnen een spreeuwenzwerm. Bioloog prof. dr. Charlotte ­Hemelrijk van de Rijksuniversiteit Groningen stelt dat bewegingen binnen een zwerm ontstaan door eenvoudige gedragsregels. Vliegen in een grote groep biedt bescherming tegen roofvogels. Als ze bij elkaar komen vlak voor het slapen gaan, zijn ze te opgewonden om te gaan slapen. Ze vliegen dan allemaal met een contante snelheid van 36 km/u en botsen bijna nooit.