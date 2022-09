Fenolijn 4 september 2022

De rups van de koninginnenpage is net als de vlinder een opvallende en kleurrijke verschijning. Het beestje kent twee generaties, van half mei tot half juni en van half augustus tot eind september. De tweede generatie rupsen overwintert als gordelpop en pas de zomer erna kruipt er een page uit. De volwassen exemplaren leven enkele weken en richten zich nu grotendeels op het zoeken van een partner voor de voortplanting en in het geval van de vrouwtjes op het afzetten van de eitjes op de juiste voedselplanten voor de rups.

Martin Kroon uit Leiden meldt: "Vandaag zag ik de eerste groep smienten. Ze zijn dus weer terug, nog geen vier maanden nadat ze ons verlaten hadden om naar de broedgebieden naar Noord-Rusland te gaan. De smient is een middelgrote grondel-eend die voornamelijk in het noorden van Europa en Azië voorkomt. In de winter trekken de vogels naar het zuiden, waaronder Nederland. Hier overwinteren ze in meren en plassen met een rijke vegetatie. Vanaf half maart lopen de aantallen snel terug. De smienten gaan dan terug naar hun zomerverblijf in Noord-Europa en Azië om te broeden.