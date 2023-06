Fenolijn 4 juni 2023

Emmy Holleman uit het Drentse Vledderveen: ‘Afgelopen vrijdag liep ik langs het zwarte meer en heb ik twee uur lang kunnen genieten van grote karekieten. Het waren er wel drie op een rijtje. Het was echt geweldig. Bij een was de rietstengel niet hoog genoeg, die ging echt de pluim in om zijn zang ten gehore te brengen’. De grote karekiet, ooit was hij talrijk in de Nederlandse rietkragen. Vele duizenden paartjes leefden hier in Nederland.

Nu gaat het extreem slecht met deze zangvogel. De grote karekiet is een zangvogel. Zijn naam zegt eigenlijk alles: hij is vrij fors én hij zingt zijn eigen naam. Hij is veel groter dan de kleine karekiet die vrij talkrijk is. De grote karekiet bouwt nestjes in het riet. Die hangt hij aan een rietstengel vlak boven het water. Aan het riet waarin hij leeft stelt hij hoge eisen. Het moet diep in het water staan. Ook moet het dik en hoog zijn, wel zo hoog als 3 meter.

Grote karekiet © VV

Geelbandlangsprietmot

Katy Hille Ris Lambers uit Wageningen: ‘Het is prachtig weer met veel zon, en met stijgende temperaturen zie ik in de tuin langzamerhand een explosie van wilde bloemen. Ook een explosie van de geelbandlangsprietmot en een wolk rozenkevers’. De geelbandlangsprietmot is een vlinder uit de familie van langsprietmotten. De mannetjes hebben opvallend lange voelsprieten, die bijna vier keer zo langs zijn als de voorvleugels. De rups leeft op de bladresten van de berk.

Geelbandlangsprietmot © JancoGrave