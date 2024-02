Fenolijn 4 februari 2023

Eline Dubois uit Voorhout: ‘In onze woonwijk leven heel veel eksters. De laatste week van januari zijn ze allemaal bij elkaar gaan zitten in paartjes en zijn ze al begonnen met het bouwen van nesten. Op verschillende plaatsen. Het eerste nest was er 25 januari al. En deze week zijn er een stuk of 4 a 5 bijgekomen. Dus wie weet kunnen we een flinke uitbreiding van de eksterpopulatie verwachten’. Net als andere kraaiachtigen is de ekster een intelligente vogel. Kraaiachtigen kunnen zichzelf in de spiegel herkennen, een hogere hersenfunctie die tot nu toe bij geen enkele andere vogelsoort is gevonden, en ze zijn in staat om problemen op te lossen.