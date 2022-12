Fenolijn 4 december 2022

Linda Molenaar meldt: ‘Ik was dit weekend in het Zuid-Hollandse Goedereede om vogels te kijken. Maar wat vond ik? Het leek wel een soort pantoffeltje. Het bleek een muiltje te zijn, een mooi schelpje. Een kleine kabouter zou er met zijn voetje in kunnen. Daarna zag ik mijn allereerste brilduiker op de Brouwersdam. Mijn geluk kon niet meer op’. Het muiltje is een pantoffelvormige gekrulde schelp van een mariene huisjesslak. Het dier kan je aantreffen in de Zeeuwse wateren, maar ook in het Waddengebied. Het muiltje leeft op rotsen, en ook mossel- en oesterbanken. Vaak hechten verschillende exemplaren zich aan elkaar, zodat er een soort ketting van muiltjes ontstaat. Een eeuw geleden kwamen ze nog niet voor in Nederland. Oorspronkelijk is het een soort, die aan de Noord-Amerikaanse oostkust leefde.