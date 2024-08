Fenolijn 4 augustus 2024

Een bloeiende kaardenbol, een knorrende nachtegaal, groot graskruid, visdiefjes, een rups van een lindepijlstaart, tientallen dikkopjes in een duinplas en bloeiend koninginnenkruid. Deze waarnemingen zijn te horen op de Vroege Vogels fenolijn (het nummer is 035-6711338 ).

De wespspin, ook wel tijgerspin genoemd, een van de grootste spinnensoorten van Europa, het lijf vrouwtje is anderhalve centimeter, en kan vlak voor het leggen van de eieren wel tweeënhalve centimeter lang worden. Zo indrukwekkend als zij is - zo onopvallend is het mannetje. Hij is kleiner, het lijf zo’n centimeter lang, en egaal bruin van kleur. Ondanks het exotisch uiterlijk is de wespspin niet giftig.

Eerste gierzwaluwen op trek

Frater Willibrordus Prijs winnaar Diet Groothuis uit Zeist: ‘Ik staar verlangend naar de lucht, maar de hemel boven mijn hoofd blijft leeg. Afgelopen zaterdag zag ik voor het laatst twee gierzwaluwen boven me zweven. En afgelopen weken waren er steeds minder. En nu zijn ze echt weer weg. O wat jammer! Tot volgend jaar!’. Soms is het van de ene op de andere dag gebeurd. De ene avond is het nog genieten van de gierzwaluwen, de volgende dag zijn ze weg. De gierzwaluw is een extreme kortblijver in Nederland, en een van de eerste wegtrekkers begin augustus. Hij wordt ook wel de ‘honderd dagen vogel’ genoemd omdat hij pas aankomt rond Koningsdag en 100 dagen later alweer op weg is naar Afrika. In die korte tijdspanne heeft hij gepaard, gebroed en jongen grootgebracht.

© Jaap van Rotten