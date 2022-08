Fenolijn 31 juli 2022

Gele en bruine bladeren bij de berk, bloeiende watergentiaan, torenvalkkuikens in Frankrijk, een koninginnenpage, de heide in bloei, muntvlinders en de laatste gierzwaluwen. Het komt deze week allemaal voorbij op de Vroege Vogels fenolijn (het nummer is 035-6711338 ). Verder hoor je een mooi verhaal over een dronken vlinder.

Ben Schrijver uit Lemelerveld in Overijssel meldt: ‘Bij het omspitten van de composthoop, om die elders te gebruiken, heb ik tientallen larven en poppen van de neushoornkever ontdekt. Ik heb ze keurig in de composthoop ernaast neergezet’. De neushoornkever is herkenbaar aan de neushoorn-achtige punt op de kop. Tijdens gevechten met andere mannetjes, om een vrouwtje te veroveren, duwt de neushoornkever zijn concurrenten omver. De kever is in staat om 850 keer zijn eigen lichaamsgewicht te tillen en is daarmee de krachtpatser onder de insecten. De larven kunnen zich in compost- of houthopen binnen twee tot drie jaar volledig ontwikkelen. De larve wordt 7 tot 12 centimeter lang en kent drie stadia voordat verpopping plaatsvindt.

© Fotograaf: Billie17

Paardenbijter

Monica uit het Groningse Ter Apel meldt: ‘Gisteren vlogen er zeker 60 paardenbijters rond, over het veld, scherend en foeragerend, naar kleine mugjes en vliegjes’. De paardenbijter is een prachtige, grote libel uit de familie van de glazenmakers. Je kunt hem vooral in de nazomer tegenkomen, bij langzaam stromend of stilstaand water. De paardenbijter bijt, ondanks zijn naam, geen paarden. Hij dankt zijn naam aan het feit, dat hij vaak jaagt op insecten in de buurt van paarden, waardoor het lijkt dat hij de paarden bijt. Overigens jagen de libellen ook vaak in groepjes op insecten, die zich dichtbij het lijf van andere dieren of zelfs mensen ophouden.

Paringswiel van paardenbijters © Fotograaf Jacqueline Gerhardt

Wil je zelf een eersteling of laatsteling doorgeven, of een hele bijzondere waarneming spreek dan de Vroege Vogels fenolijn in.