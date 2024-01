Fenolijn 31 december 2023

De eerste sneeuwklokjes, een zingende merel, mollen die het hogerop zoeken vanwege het wassende water, een citroenvlinder en huismussen in een gierzwaluwkast. Deze waarnemingen zijn te horen op de Vroege Vogels fenolijn (het nummer is 035-6711338 ).

Dhr. Buijs uit Mook: ‘Ik heb een melding over laatstelingen en eerstelingen die elkaar de hand schudden. In de wegbermen van de A73 bij Cuijk nog steeds de gele bloemen van het boerenwormkruid. En verder in de bossen paarse en witte dovenetel. Maar ook, in mijn eigen voortuin, de eerste priemende sprietjes van de sneeuwklokjes en zelfs krokussen’. Het sneeuwklokje wordt vaak gezien als de eerste lentebode. Maar bij een zachte herfst of winter kan de plant al in december opkomen. Een vroege bloei is ongunstig voor insectenbezoek, en dus voor kruisbestuiving. De soort die nu wordt gezien is waarschijnlijk het gewoon sneeuwklokje.

Sneeuwklokje © ac. Clewits

Roodborstje

Caroline uit Hamsteren: ‘We hebben hier deze kerst iets heel bijzonders meegemaakt. We hebben ongelofelijk veel roodborstjes, in de achtertuin, in de voortuin, in de zijtuin. En die roodborstjes zingen alsof het een lieve lust is, de hele nacht door. Het is een heel mooi geluid, prachtig!’.

Als een van de weinige vogels zingt de roodborst het hele jaar door en vooral vroeg in de ochtend. De herfstzang verschilt van die in het voorjaar omdat het lied rustiger wordt voorgedragen, de strofes zijn langer en daardoor klinkt het in onze oren misschien wat melancholieker. Mannetjes én vrouwtjes zingen ook in de winter om hun territorium te verdedigen. In het vroege voorjaar zijn het vooral de mannen die zingen, om een vrouw te verleiden en om andere mannen weg te houden. In het voorjaar klinkt het lied van de roodborst nog iets complexer.

© Leen Euser

Wil je zelf een eersteling of laatsteling doorgeven, of een hele bijzondere waarneming spreek dan de Vroege Vogels fenolijn in (het nummer is 035-6711338).