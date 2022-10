Fenolijn 30 oktober 2022

Marieke uit Bjärnum in Zweden meldt: ‘Binnen staat Vroege Vogels aan en ik loop even naar buiten om de krant uit de brievenbus te halen. Er vliegt een enorme groep pestvogels over. Ik herkende ze direct met mijn ‘winkelbelletjes’ geluid. Ik ga alvast appels in de tuin leggen want die lusten ze graag’. Pestvogels zijn invasievogels. In de winter zijn ze vaak te zien in Nederland. Ze eten hier hun favoriete besjes op van de Gelderse roos en van de meidoorn. Als er in Scandinavië te weinig van deze besjes groeien vliegen ze soms al in de herfst naar Nederland. Inmiddels is de naam Pestvogel een soortnaam geworden. Vroeger werd de naam in algemene zin gebruikt voor een vogel die op onregelmatige tijden verscheen en een voorbode was van ongeluk.