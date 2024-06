Fenolijn 30 juni 2024

Gerben Vermij uit het Groningse Leens: ‘Zowel in de tuin op de Leenstertillen als op de theefabriek in Houwerzijl staan de lindes prachtig te bloeien. En toen ik bij die laatste plek aan het werk was, ik was de heg aan het bijknippen, hoorde ik bij die linde een heleboel gezoem. Ik ging even kijken. Honderden zo niet duizenden bijen waren de bloemen aan het bezoeken’.

Zo rond half juni bloeit de eerste lindeboom in ons land. Er zijn een aantal verschillende soorten lindebomen. Inheemse soorten zijn de Winterlinde (Tilia cordata), de Zomerlinde (T. platyphyllos) en de Hollandse linde (T. x vulgaris). Die laatste boom is een hybride soort.

Lindeboom van Maasniel © Maarten van Essen

Zwarte ibis

Netty Rook in het Oostenrijkse Karinthië: ‘Naast ons hotel ligt een cricketveld waar elke middag zo rond 17 uur acht of negen zwarte ibissen komen foerageren op het kort gemaaide gras. Vandaag waren ze veel vroeger en met veel meer. Nadat het in de nacht een tijd had geregend liepen er rond 19 uur al wel zo’n 50 exemplaren’.

De zwarte ibis dankt zijn naam aan zijn overwegend zwarte verenkleed. De veren kunnen echter een iriserende glans vertonen, variërend van paars tot groen, vooral in goede lichtomstandigheden. De snavel is naar beneden gebogen en heeft een roodachtige tint. In de 20e eeuw werd de zwarte ibis regelmatig waargenomen als een zeldzame bezoeker in Nederland. Vanaf het eind van de jaren 1980 is het aantal waarnemingen echter aanzienlijk toegenomen. Deze toename in waarnemingen wordt mogelijk veroorzaakt door uitbreiding van de populaties in Frankrijk en Spanje.