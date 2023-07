Fenolijn 30 juli 2023

De patrijs is een typische akkervogel met een bruin en grijs gestreept kleed. De vogel broedt in Nederland van eind april tot eind mei. Het gaat al jaren niet goed met de patrijs. De soort neemt in vrijwel heel Europa af als broedvogel, met een achteruitgang van de aantallen in Europa van maar liefst 87% sinds 1980.

In Nederland zette de afname van de patrijs al rond 1950 in. Een van de oorzaken is de intensieve landbouw. Nederland is samen met België, Duitsland, Schotland, Engeland en Denemarken in 2016 met Europees geld een beschermingsproject gestart voor de patrijs. Tien gebieden in de deelnemende landen werden 'patrijsvriendelijk' gemaakt door de aanleg van bloemenweides, hagen en insectenrijk grasland. Zo kunnen patrijzen beter nestelen, broeden en in de winter voedsel zoeken.

Patrijs © Butler

Grote groene sabelsprinkhaan

Trudy Bethlehem uit IJmuiden: "Van de week zat er tenminste 5 minuten een sabelsprinkhaan op mijn balkon. In de middag ging ik naar de Veluwe en daar zaten op een vlinderstruik twee keizersmantels."

De grote groene sabelsprinkhaan kan wel 8 cm lang worden. Het tsjirpende geluid van de mannetjes kan wel honderd meter ver dragen. Alleen de mannetjes ‘zingen’, het is hun manier om een vrouwtje aan te trekken. De grote groene sabelsprinkhaan is een omnivoor en voedt zich met bloemen en knoppen van allerlei planten, maar ook met insecten. Die worden met de voorpoten gegrepen en met de sterkte kaken in stukjes gebeten.

Grote groene sabelsprinkhaan. © Jan Coolen

