Fenolijn 3 september 2023

Linda Molenaar uit Amsterdam: ‘Vanmorgen wandelde ik in het Frankendaelpark. En er viel me iets op. Momenteel zijn de wilde eenden in de rui. Dan kunnen ze niet zo goed vliegen. De mannetjes en de vrouwtjes lijken heel erg op elkaar. Het is het ‘eclipscleed’. In de winter is het mannetje weer sprankelend, al mist hij dan nog zijn krulstaartveer. Het mannetje is nu te herkennen aan zijn gele snavel’. Het mannetje van de wilde eend is normaal gesproken een kleurrijke verschijning. Maar tijdens de rui verliest een woerd in één keer al zijn kleurrijke veren. Het duurt even voordat de nieuwe veren weer zijn aangegroeid en tot die tijd kan hij niet vliegen. In deze kwetsbare periode heeft hij een zogenaamd eclipskleed, een tijdelijk bruin pak dat sterk lijkt op dat van een vrouwtje. Zo kan hij zich makkelijker schuilhouden voor roofdieren. Ook de meeste andere watervogels ruien hun slagpennen in één keer.