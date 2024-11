Fenolijn 3 november 2024

Een zingende merel, een atalanta, alpenwatersalamanders in de paddenpoel, gonzende wilde bijen in de klimop, veel echte honingzwammen, een fladderende citroenvlinder, twee cirkelende zeearenden en een bloeiende dagkoekoeksbloem. Deze waarnemingen zijn zondag te horen op de Vroege Vogels fenolijn (het nummer is 035-6711338 ).

Karin Smit in de Amsterdamse waterleidingduinen. Ik hoor de herten burlen, en dat is een voorbode voor eerstelingen in het voorjaar. Er zijn ook nog heel veel parende libellen. Ik vraag me af, gaan die voor eerstelingen zorgen of voor laatstelingen. Verder nog een ijsvogel zien vliegen en een dodaars zien zwemmen’. De tweede helft van oktober is de ideale tijd om burlende damherten te zien en horen. In deze bronsttijd imponeren de mannetjes soortgenoten met hun gewei en lokroep. Het indrukwekkende spektakel met luidruchtig geknor is vaak al van verre te horen. De bronsttijd houdt het mannetje flink bezig. Zeker de dominantie man moet continue alle hinden bij elkaar zien te houden en de concurrentie van zich afslaan. Tijdens de bronsttijd eet een mannetje niks, en valt in die weken dan ook flink af.