Fenolijn 3 maart 2024

Wim van Doorn in het Brabantse Knegsel: ‘Vorige week zag ik in de tuin de eerste padden rondspringen. Ze zijn naar de vijver gegaan en zijn daar meteen aan het werk gegaan. Vanmorgen vond ik de eerste eiersnoeren al om de planten heen gevlochten. Dat is wel vroeg dit jaar’. Momenteel trekken padden en kikkers met soms tientallen tegelijk naar hun voortplantingsplekken. En daarmee is de paddentrek begonnen. De jaarlijkse ‘grote migratie’ onder amfibieën. Mannetjes en vrouwtjes van onder meer de gewone pad en de bruine kikker trekken naar geschikt water om daar te beginnen aan de voortplanting.