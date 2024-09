Fenolijn 29 september 2024

Carla Abma uit Bussum: ‘Tijdens mijn rit door de Hoge Vuursche zag ik naast de ruiterroute de eerste vliegenzwam’. Rood met witte stippen; de vliegenzwam is waarschijnlijk de meest bekende en tot de verbeelding sprekende paddenstoel. De witte stippen zijn restanten van het omhulsel waarin de paddenstoel onder de grond opgesloten zat. Deze stippen spoelen bij regen vrij snel van de hoed af. De kleur van de hoed kan variëren van donkerrood tot geel. Vliegenzwammen groeien vaak in de buurt van bomen zoals berken, tamme kastanjes of eiken.

Vliegenzwam © Natureluur

Stinkende kortschildkever

Marjolein uit Rotterdam: ‘Het is vrijdagmiddag, het zevende uur. Twee gymnasium heeft biologie. Bij de behandeling van het menselijk skelet las ik een proefondervindelijk intermezzo in: Trek allemaal even je schoenen uit en tel hoeveel teenkootjes je hebt. Hier en daar bukken kinderen, tot een jongen schreeuwt: er zit een dood beest in mijn schoen! Een diepzwart insect met een langgerekt lichaam valt uit zijn schoen, beweegt en leeft dus nog. Het blijkt een stinkende kortschildkever, ook wel vuilnisbekmonster genoemd’.

Stinkende kortschildkever © JancoGravec