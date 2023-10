Fenolijn 29 oktober 2023

Robin, 6 jaar: ‘Ik ben nu bij opa en oma in Best (in Brabant). En in de tuin van mijn opa en oma heb ik twee paddenstoelen gevonden. Het zijn aardappelbovisten’. Deze zwam heeft inderdaad iets weg van een flinke pieper. Maar eet deze zwam niet, want hij is giftig! De aardappelbovist is een stuifzwam. Via gaatjes boven op de hoed verspreidt de paddenstoel massaal zijn sporen. Stuiven noem je dat. Aardappelbovisten zijn knolvormig en bruingeel. Twee soorten die je in de Nederlandse bossen kunt vinden zijn de gele- en de kleine aardappelbovist.