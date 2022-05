Fenolijn 29 mei 2022

Eveline Tonkens uit het Zuid-Limburgse Wijlre meldt: ‘Het hele vorig jaar was hij alleen, de vroedmeesterpad in onze tuin. Hij riep en niemand reageerde. Maar dit jaar is er eindelijk een partner, want ze reageren op elkaar’. Vroedmeesterpadden komen in ons land vrijwel alleen voor in Zuid-Limburg. Bijvoorbeeld in oude groeven of hellingbossen. Ze worden zo’n 5 cm groot en zijn bruin, grijs gekleurd. Het geluid dat ze maken lijkt totaal niet op andere padden en kikkersoorten, die in Nederland voorkomen. Het is een soort fluitend roepje. Vooral op warme dagen in de lente en zomer te horen, na zonsondergang. Ook de vrouwtjes roepen.