Fenolijn 29 januari 2023

Madelon Karels uit Amstelveen: ‘De Maartse viooltjes staan in bloei in de tuin. Het is echt zo mooi, maar veel te vroeg’. De plant uit de viooltjesfamilie bloeit doorgaans van begin maart tot eind mei, maar in zachte winters kunnen ze al in januari bloeien. De paarse bloeier kruipt over de grond en bloeit in matten. Een andere naam voor dit viooltje is ook wel de 'welriekende viool'. De aangename geur die het verspreidt is hier natuurlijk oorzaak van. Het maarts viooltje heeft een verspreidingsgebied dat bestaat uit Zuid-Limburg, het gebied van de Grote rivieren en Zuidwest Nederland.