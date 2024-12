Fenolijn 29 december 2024

Gerben Vermeij uit Leens: "Deze vrijdag zie ik bij ons huis de Gelderse Roos nog volop in de bessen. Ze zijn echt al vuurrood, maar ze zijn nog steeds niet opgegeten. Mijn vader weet dat de vogels er pas aan gaan pikken als de vorst eroverheen is geweest. Dat is bij ons nog niet gebeurd. Ik weet dan weer dat, als de bessen worden opgegeten, dat door pestvogels gebeurt."

De Gelderse roos draagt bolronde steenvruchten, die scharlakenrood kleuren wanneer ze in de herfst rijp worden. De bessen zijn dan erg bitter, met een hevige galsmaak. Maar, wanneer het een keer goed vriest verschrompelen de besjes en smaken ze zoeter. Het blijkt dan een geschikt hapje om vogels, met name pestvogels en lijsters, de winter door te helpen.

Pestvogel © LubbertSpaansen

Zingende merels

We kregen de afgelopen weken opvallend veel meldingen binnen over zingende merels. Frans Bee uit Nijmegen vertelt bijvoorbeeld: "De dagen voor kerst zijn dit jaar wel erg somber, maar toch was er dinsdagmiddag een lichtpuntje. Een merel zong uit volle borst, gedurende tien minuten aan een stuk. Midden in het centrum van Nijmegen." Ook Marjo Francken en Nel van der Heijden hoorden de merels al vroeg zingen dit jaar.

Normaal gesproken hoor je de heerlijke zang van de merel pas vanaf februari. De jonge mannetjes zijn er dan het eerst bij en zingen door tot in de zomer. Elke merel zingt een eigen deuntje en blijft zijn hele leven nieuwe zangelementen oppikken. Ze bouwen bijvoorbeeld geluiden uit hun omgeving in, of imiteren deuntjes van elkaar. Niet voor niets werd de zang van de merel in 2012 verkozen tot het allermooiste natuurgeluid.