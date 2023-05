Fenolijn 28 mei 2023

Rob Meijer uit Den Haag: ‘Afgelopen week hoorde ik bij het uitlaten van de hond ’s avonds bij mij aan de overkant een zacht snorrend geluid dat lang aanhield. ‘Is het geen veenmol’, zei mijn vrouw. En ja hoor, het mannetje veenmol maakt in de lente dit geluid om vrouwtjes te lokken’. Ondanks zijn naam is de veenmol geen mol, maar een krekel. Met zijn stevige graafpoten kan hij, net als de mol, hele gangenstelsels graven. Maar het meest opmerkelijk is het geluid dat hij maakt: een langgerekt, snorrend geluid dat al vanaf grote afstand te horen is. De veenmol is geen mol, maar een insect van 4 à 5 cm met stevige graafpoten. Hij is verwant aan de krekels. Het lichaam is bruin van kleur en fluweelachtig behaard. Het dier heeft twee paar vleugels: de voorvleugels reiken tot halverwege het achterlijf en de achtervleugels tot aan of voorbij de achterlijfspunt.