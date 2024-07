Fenolijn 28 juli 2024

Melanie Struik uit Leidschendam: ‘Ik was onlangs in de Ardèche. Wij kwamen op de camping aan en toen kwam er een buurman naar ons toe en die zei ‘kent u deze vogel’. Het was een prachtige vogel, die op een hek zat. Wat bleek? Het was de hop! Nooit van gehoord en nooit gezien. Hij maakte zo’n grappig geluid: ‘hophophop’’. De hop is te herkennen aan zijn licht rozebruin verenkleed, met zwart-wit gebandeerde vleugels en een grote kuif. Afgelopen voorjaar heeft er een hop gebroed in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. De vogel verdween rond 1950 als broedvogel uit ons land en staat daarom op de rode lijst van bedreigde soorten weergegeven als 'verdwenen in Nederland'. Normaal gesproken is de vogel in ons land alleen te zien als doortrekker. Sinds een aantal jaar is de hop bezig met een voorzichtige terugkeer. In 2022 waren er zeven broedparen in Nederland.