Fenolijn 28 januari 2023

IJsvogel eet zeven visjes

Steef Kijne uit Rotterdam: 'Vanmorgen zag ik tot mijn blijdschap de ijsvogel weer vliegen. Op 30 december filmde ik dat hij in drie uur tijd zeven visjes ving. Maar helaas, na het vuurwerk was hij weg. Gelukkig is hij dus nu weer terug. Ik ben er dolblij mee!'. Zie hieronder het ijsvogelfilmpje van Steef.

Heggenmus

Marja Lodewijk uit Renesse: ‘Ik sta op Haamstede met mijn fiets en ik hoor de eerste heggenmus zingen. Niet piepen, maar zingen. Voorjaar! Beter kan het niet’. De heggenmus is geen mus en, om met de dichter Jan Hanlo te spreken, hij zegt dus ook geen 'Tjielp!' (Tjielp Tjielp!). Waar de huismus en de ringmus - de 'echte' mussen - een dikke zaadsnavel hebben, heeft de heggenmus een dun snaveltje waarmee hij insecten kan pikken. En het geluid dat daaruit komt omschrijft vogelzang-expert Dick de Vos als 'het onregelmatig piepende wieltje van een kabouterkruiwagentje'.

© Fotograaf: chrisfotos

Goudhaantje

Maria uit Strijbeek: ‘Ik ben op de Strijbeekse Heide en ik zie goudhaantjes. Wel 12 stuks bij elkaar, zo leuk om te zien!’.De kleine, mosgroene goudhaantjes zijn te herkennen aan een gele streep over de kruin met twee zwarte zijbanen. Ze trekken de zee over en dan vind je ze ook als eerste op de Waddeneilanden en langs de kust. Maar ze komen in heel het land voor, voornamelijk tegen in gemengde bossen, dus waar behalve loofbomen ook naaldbomen staan, en vaak dan met wat ondergroei. En ze maken een hoog, ijl geluid: hun contactroepjes. De goudhaan is het kleinste vogeltje van Nederland. Zo'n 8,5 tot 9 cm groot en hij weegt maar een paar gram. Ze komen hier echt om te overwinteren, samen met de vuurgoudhaantjes, die heel erg op goudhaantjes lijken maar die hebben een oranje kruinstreepje en een zwart baardstreepje en wenkbrauwstreepje.

Goudhaan. Bij deze soort ontbreekt die zwarte oogstreep. Ook heeft de goudhaan minder felle kleuren dan de vuurgoudhaan. © kasteelheertje