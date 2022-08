Fenolijn 28 augustus 2022

Carla Abma uit Bussum meldt: ‘Langs de ruiterroute zag ik een groot wespennest in een verlaten konijnenhol. Een paar dagen later zag ik dat dit hol helemaal open was gegraven. In het hol was nog een strokleurig bouwsel te zien, maar de wespen en het broedsel waren weg. Aan de graafsporen te zien moet dit een das geweest zijn’. Wespen maken hun nesten dus niet alleen in bomen of in spouwmuren van huizen, maar ook in de grond. Vaak in oude konijnenholen of mollengangen. De Duitse wesp maakt haar nesten vaak in de grond, terwijl de gewone wesp de voorkeur heeft voor bomen en holtes in huizen.