Fenolijn 28 april 2024

Marlou Vossen uit het Limburgse Bunde: ‘In onze tuin zag ik tussen de bloesem van een jong perenboompje een dode bij hangen. Bij nadere inspectie bleek dat een witte (gewone) kameleonspin de bij had vastgegrepen en bezig was haar leeg te zuigen’. De gewone kameleonspin heeft een bijzondere eigenschap. De naam verklapt het eigenlijk al. Net als een kameleon kan de spin van kleur veranderen. Het liefst gaat hij op een witte of gele bloem zitten, waarna hij de kleur van de bloem aanneemt. Het veranderen van kleur komt door een vloeibaar geel pigment in de buitenste cellaag van het lichaam. Als de spin op een witte bloem zit, wordt het gele pigment naar de diepere cellagen geperst en afgescheiden. Het kan zes dagen duren tot de spin wit is. Wanneer de kameleonspin op een gele bloem gaat zitten, moet het pigment opnieuw aangemaakt worden. De verandering van wit naar geel kan tussen de 10 tot 25 dagen duren.