Fenolijn 27 oktober 2024

De eerste bloemen van de winterjasmijn, heel veel vliegenzwammen in een kleine stadstuin, bloeiend herfsttijloos, bruine bladeren in de beuk, een Aziatische hoornaar, spreeuwen in de vuurdoorn en een hele late visarend. Deze waarnemingen zijn zondag te horen op de Vroege Vogels fenolijn (het nummer is 035-6711338 ).

Marja Lodewijk uit het Zeeuwse Renesse: ‘Vanmiddag liep ik op een wandelpad en ik hoorde een geluid. Ik sta even stil, neem het even goed in me op, en toen klonk het geluid net als van een varken. Ik heb ooit gelezen dat een waterral soms klinkt als een varken. Het was inderdaad een waterral. Dat geluid heb ik nog nooit gehoord, ik was helemaal blij!’. Een waterral krijg je niet vaak te zien, de vogel houdt zich schuil in het riet. Ze worden dus vaak op gehoor geteld. En vogelaars hebben een bijzondere omschrijving meegegeven aan het geluid van de waterral: ‘gillend speenvarken in het riet’. De vogel doet het de laatste jaren steeds beter in Nederland als wintervogel. Dat heeft vermoedelijk te maken met de zachte winters.