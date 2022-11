Fenolijn 27 november 2022

Erik Bakker uit Laren meldt: ‘Ik heb de eerste keep in de tuin gespot’. De keep kan je zien als het neefje van 'onze' vink. Kepen zijn ongeveer zo groot als vinken, maar vallen vooral op door de combinatie van witte buik en oranje borst en vleugeldekveren. Als ze opvliegen is de witte stuit opvallend. In het najaar trekken kepen van hun broedgebied in Scandinavië naar het zuiden. En als er bij ons genoeg beukennootjes te vinden zijn, komen ze massaal hierheen. Beukennootjes zijn namelijk het voornaamste wintervoedsel van de keep.