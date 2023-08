Fenolijn 27 augustus 2023

Lieke uit Limmen: ‘In mijn tuin vind ik een wespspin – ook wel een tijgerspin genoemd – in haar web. Het is een vrouwtje, ze ziet er dik en gevaarlijk uit. Blijf maar uit de buurt, kleine vliegbeestjes!’. Deze namen (tijgerspin of wespspin) zijn te danken aan het lijf van het vrouwtje: een zwart achterlijf met heldere gele, witte en diepzwarte banden. Hiermee heeft de spin uiterlijke kenmerken, die lijken op dat van een wesp. De wespspin is een van de grootste spinnensoorten in Europa. De vrouwtjes kunnen wel 15 mm lang worden. Het mannetje kan hooguit twee keer paren omdat hij hierbij een van zijn twee genitaliën in het vrouwtje laat zitten. Het mannetje wordt na de paring vrijwel altijd ingesponnen en later opgegeten door het vrouwtje.