Fenolijn 26 mei 2024

Joy uit Boijl: ‘We hebben een ravennest in onze tuin! En aangezien er slechts ruim 200 broedparen in Nederland zijn is het wel heel bijzonder. Het nest is in een hele hoge spar gebouwd, bijna aan de top, en wat een magnifiek gezicht om de ouders af en aan te zien vliegen, met hun enorme spanwijdte’. Hoewel de raaf een zangvogel is, kan hij niet zo mooi zingen. Wat hij wel heel goed kan, is zijn hersens gebruiken. In Nederland werden raven vroeger gezien als brengers van onheil waardoor ze massaal werden uitgeroeid. In 1944 werd het laatste broedpaar gezien in Zuid-Limburg. Om de raaf in Nederland te herintroduceren werd in 1966 een project opgestart. Sinds 1976 zijn er weer wilde exemplaren die broeden op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug.