Fenolijn 26 maart 2023

De lente is begonnen en dat is te merken! De fenolijn barst bijna uit zijn voegen, met zingende tjiftjaffen, zoemende bijen, dartelende kolibrievlinders, bloeiende paardenbloemen, klepperende ooievaars en de eerste zwarte roodstaart. Het komt deze week allemaal voorbij op de Vroege Vogels fenolijn (het nummer is 035-6711338).

Rens Pepels uit het Limburgse Bergen aan de Maas: ‘Tijdens stralend zonnig weer waren reeds de eerste zingende geelgorzen en kneutjes van dit voorjaar te horen. In de omgeving van het brongebied van de Kingbeek, tussen Nattenhoven en Obbicht’. De geelgors is een typische akkervogel, die ook te vinden is in heidegebieden en bij bosranden. De zang van het mannetje lijkt een beetje op een passage uit de beroemde 5e symfonie van Beethoven: ‘tatatataaaa’.