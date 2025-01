Fenolijn 26 januari 2025

Jeanette Essink uit Koekange: ‘Ik zie iedere dag opvallende groepjes wintermuggen hoog en laag dansen. Soms zie ik ze bij een plant of bij een boompje of ik zie ze op een open plek. Eigenlijk leven ze alleen om te paren. En die mannetjes, herkenbaar aan de grote gepluimde antennes die dansen om de aandacht van de vrouwtjes te trekken’. De winter is niet echt muggenseizoen, maar toch zijn er genoeg te vinden. Sommigen als overwinteraar, maar anderen komen juist in de winter tevoorschijn, zoals de wintermuggen. Je kunt ze rustig bekijken, want ze steken niet. Er is niet één soort wintermug. Wintermuggen zijn als groep goed te herkennen. Het zijn slanke beestjes die een beetje lijken op steltmuggen of kleine langpootmuggen. Ze hebben geen opvallende kleuren en zijn over het algemeen grijs of bruin. Er zijn acht soorten bekend uit Nederland.