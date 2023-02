Fenolijn 26 februari 2023

Klepperende ooievaars, rammelende hazen, de eerste vinkenslag, scholeksters op het dak, het eerste witte bloempje in de kweepeer, een zingende winterkoning en twee foeragerende kraanvogels. Het komt deze week allemaal voorbij op de Vroege Vogels fenolijn (het nummer is 035-6711338 ).

Ilse de Bruin in Utrecht: ‘Vandaag de allereerste gewone pad, die mijn pad kruist. Ze zijn weer wakker!’. Het is duidelijk, de paddentrek is begonnen. Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen waarbij padden en kikkers van hun winterverblijven naar het water trekken om zich voort te planten. De meeste paddentrek vindt in maart plaats, maar in een zachte winter begint het vroeger.

Kerkuil-ei

Fien Oost van het Brabants Landschap: ‘Vanochtend in Haaren hebben de kerkuilen, die daar broeden in de kerkuilenkast, hun eerste ei gelegd. Dat is voor ons altijd een heel bijzonder begin van het beschermingsseizoen van deze bijzondere soort. Meekijken met dit broedsel kan onze livestream. Dit is het startschot van een hartstikke mooi seizoen hoop ik!’. Meestal krijgt een kerkuilpaartje zo'n vier a vijf eieren, maar in goede muizenjaren legt het vrouwtje meer eieren. Ze moet een enorme eiwit- en vetreserve opbouwen in haar lichaam voordat ze het eerste ei legt. Als er meer voedsel te krijgen is, dus meer muizen in de buurt, zijn haar reserves groter. Ze legt dan meer eieren.

© Rob Buiter

Wil je zelf een eersteling of laatsteling doorgeven, of een hele bijzondere waarneming spreek dan de Vroege Vogels fenolijn in (het nummer is 035-6711338).