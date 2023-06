Fenolijn 25 juni 2023

Peter Paul Hattinga Verschure uit Deventer: ‘Vrijdag vloog er midden overdag opeens een kleine ijsvogelvlinder door de tuin’. De vlinder vliegt normaal in de loop van juni en in juli. De kleine ijsvogelvlinder is een zeldzame dagvlinder, die alleen voorkomt in gevarieerde bossen met kleinschalige variatie in donkere, vochtige, beschaduwde delen en zonnige randen. De waardplant van de rups is kamperfoelie maar die moet dan wel in de halfschaduw staan en in een vochtige omgeving.