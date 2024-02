Fenolijn 25 februari 2024

Mevrouw Fossen in Middelburg: ‘Eergisteren op 17 februari hoorden we een bruine kikker knorren in onze vijver. En de nacht erop zaten er heel wat meer. Dit is tien dagen eerder dan de vorige vroegste keer op 27 februari, een paar jaar geleden. Vorig jaar kwamen ze pas half maart en dan is redelijk normaal’. Na de winter ontwaken de bruine kikkers uit hun winterslaap, een deel van hen overwintert op het land en een deel in het water.

De bruine kikker is de meest voorkomende kikker in Nederland. De soort wordt in allerlei landschapstypen aangetroffen en is qua voortplantingswater ook niet erg kieskeurig, het is een soort die veel in tuinvijvers voorkomt. De bruine kikker is meestal tussen de 7 en 9 centimeter groot. De vrouwtjes zijn gemiddeld iets groter en tijdens de voorjaarstrek is de buik opgezwollen door de eitjes.

Bruine kikker © Fotograaf jvriens

Paddentrek

Dhr. Buijs uit Mook: ‘We hebben de eerste 38 padden overgezet en zowaar vanmorgen na een kleine oefening van gisteren, laat de vink ook zijn rolletje horen. Kortom, ook de vink slaat zijn slag!’. Door de zachte winter is er een vroege eerste golf van de paddentrek dit jaar. Dat betekent dat de amfibieën van hun overwinteringsgebied naar waterrijke gebieden trekken om te paren. En sommigen moeten daar een drukke autoweg voor oversteken.

Op veel plekken in het land gaan vrijwilligers aan de slag om padden over de weg te helpen. De zang van de vink wordt de 'vinkenslag' genoemd. Het klinkt als een watervalletje dat aan het eind nog even met een krul omhoog stroomt. De vink is herkenbaar aan de rode buik, borst en gezicht, met een grijsblauwe pet en nek.

Paddentrek © Fotograaf herder