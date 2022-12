Fenolijn 25 december 2022

Loes Meijer vanaf Schiermonnikoog: "We fietsen over het duinpad naar de Berkenplas. Ineens zien we in een ligusterstruik een pestvogel zitten." Pestvogels zijn invasievogels. In de winter zijn ze vaak te zien in Nederland. Ze eten hier hun favoriete besjes op van de Gelderse roos en van de meidoorn. Als er in Scandinavië te weinig van deze besjes groeien vliegen ze soms al in de herfst naar Nederland. Vroeger werd de naam ‘pestvogel’ in algemene zin gebruikt voor een vogel die op onregelmatige tijden verscheen en een voorbode was van ongeluk. Duitsers noemden hem Kriegsvögel en in Zwitserland heette hij Sterbevogel.