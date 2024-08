Fenolijn 25 augustus 2024

Goudplevieren en kievitten, een ontmoeting met een hermelijn, een tijgerspin en een zwarte ooievaar in Gorsel. Deze waarnemingen en meer zijn te horen op de Vroege Vogels fenolijn van 25 augustus 2024 (het nummer is 035-6711338).

De vijfjarige Moos zag twee hele 'coole dieren': de tijgerspin en de julikever. Hij was er zo van onder de indruk dat hij de fenolijn insprak. De tijgerspin dankt haar naam aan het geel-zwart gestreepte lijfje van het vrouwtje, dat aan een tijger doet denken. De kleuren doen vermoeden dat de tijgerspin giftig en gevaarlijk is, maar dat is geheel niet het geval.

De maand juli heeft net als de maanden mei en juni haar eigen kever. De julikever is groter dan de junikever en de rugschilden hebben een opmerkelijk patroon: donkerbruin met witte of crèmekleurige in elkaar overlopende vlekjes. Het is een bladsprietkever, net als de mei- en de junikever.

© Hans van der Does

Hermelijn

Pieter Weekhout uit Heerenveen zag tot zijn grote vreugde een hermelijn in zijn woonplaats. De hermelijn behoort tot de familie der marterachtigen. Het dier heeft een lange zware behaarde staart met een zwarte pluimpunt. De rug is grijs- of beigebruin en de buik wit.

De hermelijn heeft een zomer- en een wintervacht. In de zomer is de vacht roodbruin, in de winter is het soms wit. Het staartpuntje blijft echter altijd zwart. In het koudere deel van het verspreidingsgebied van de hermelijn wordt de vacht in de winter geheel wit. Omdat Nederland net op de grens tussen koud en niet koud ligt verandert een deel van de hermelijnen van kleur, maar elke winter worden er ook bruine dieren waargenomen.

Wil je zelf een eersteling of laatsteling doorgeven, of een hele bijzondere waarneming: spreek dan de Vroege Vogels fenolijn in (het nummer is 035-6711338).